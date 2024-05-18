نهائي الكونفدرالية – 7 تعليمات من تذكرتي لجمهور الزمالك قبل حضور مباراة نهضة بركان

السبت، 18 مايو 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أصدرت شركة تذكرتي التعليمات الأخيرة الخاصة بحضور جمهور الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد.

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الثامة مساء.

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وجاءت تعليمات شركة تذكرتي كالآتي:

1- الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهرا وعليه يجب الحضور مبكرا لتيسير عملية الدخول.

2- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2023-2024.

3- لن يسمح الدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بالمشجع.

4- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وبطاقة المشجع.

5- ارتداء بطاقة المشجع قبل الدخول من بوابات الاستاد.

6- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

7- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب في المغرب بهدفين لهدف.

الزمالك نهضة بركان نهائي الكونفدرالية
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