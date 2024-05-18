رسالة من تياجو سيلفا للاعبي تشيلسي قبل رحيله

أرسل تياجو سيلفا لاعب تشيلسي رسالة للاعبي فريقه عقب إعلان رحيله.

تياجو سيلفا النادي : تشيلسي تشيلسي

وأعلن تشيلسي رحيل تياجو سيلفا بنهاية الموسم وبنهاية تعاقده.

وقال سيلفا خلال حوار مع صحيفة سكاي سبورتس: "حققت كل ما أتيت إلى هنا لتحقيقه وحتى أكثر مما توقعت ولهذا النهاية صعبة ولكننا نعرف أن عالم كرة القدم كذلك".

وتابع "أنا متأثر لأنني أعرف ما قدمته للنادي وما يعني أن ترتدي قميص تشيلسي ولدي رسالة للشباب الذين يتواجدون هنا اليوم وأتمنى أن يفهموا أن كل شيء يقدموه لتشيلسي يجب أن يستحق، لأن النادي لا يستحق الموسم الذي قدمناه".

وواصل "أتمنى أن يقدموا موسم أفضل في العام المقبل، أنظروا إلى المباريات الجماهير لم تترك الملعب أبدا وحتى مع تواجدنا في المركز التاسع أو الثامن كانت الجماهير بجانبنا دائما، كانوا يستهجنوننا قليلا بآخر المباريات ولكن دائما ما كانوا حاضرين ولو كنا بمكان آخر كانوا ليلقوا الحجارة علينا وهذا يحدث في بلادنا".

وتابع "يجب على اللاعبين أن يعلموا تشيلسي يجب أن يقاتل من أجل المراكز المتقدمة ويجب أن نقاتل من أجل النادي وإذا لم يحدث ذلك سيكون الوضع صعبا".

وانضم سيلفا لفريق فلومينينسي البرازيلي لمدة موسمين.

وقضى تياجو سيلفا البالغ من العمر 39 عاما مع تشيلسي 4 مواسم.

وسبق لتياجو سيلفا أن لعب بقميص فلومينينسي لمدة موسم خلال عام 2006 وخرج معارا إلى دينامو موسكو قبل أن يعود للفريق البرازيلي لمدة موسمين ويرحل وينطلق إلى أوروبا من جديد عبر ميلان في 2009.

وتوج سيلفا مع فلومينينسي ببطولة كأس البرازيل عام 2007.

وانضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية عام 2020.

وتوج بدوري أبطال أوروبا في 2021، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولعب تياجو سيلفا مع تشيلسي 152 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف.

يذكر أن تياجو سيلفا هو المدافع الوحيد من الدوري الإنجليزي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.