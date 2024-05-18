من رمية تماس.. هدف غريب في كأس تونس يؤهل الإفريقي لربع النهائي

شهدت بطولة كأس تونس للموسم الجاري 2023-2024 هدفا غريبا من رمية تماس في مباراة الإفريقي ضد النادي القربي.

وفاز الإفريقي على القربي بهدفين لهدف في دور الـ16 لكأس تونس.

وتقدم فريق القربي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية التونسي، قبل أن يتلقى هدفا غريبا.

ونجح الإفريقي في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه عزيز الغريسي من رمية تماس من ناحية اليمين.

ونفذ الغريسي رمية تماس طويلة أخطأ حارس فريق القربي نصر الدين قويعة في الإمساك بها لتسكن الشباك.

قبل أن يسجل الإفريقي هدفا ثانيا ويفوز بالمباراة ويتأهل إلى ربع النهائي.