برايتون يعلن رحيل دي زيربي بنهاية الموسم

أعلن نادي برايتون رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي بنهاية الموسم.

وأشار النادي إلى أن المدرب الإيطالي سيقود الفريق في مباراته الأخيرة غدا ضد مانشستر يونايتد بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى دي زيربي تدريب برايتون في 2022 خلفا لجراهام بوتر الذي تولى تدريب برايتون.

وقاد دي زيربي برايتون للتأهل للدوري الأوروبي بالموسم الماضي ليشارك الفريق في بطولة أوروبية لأول مرة بتاريخه.

وقال توني بلوم رئيس النادي عبر موقعه الرسمي: "روبيرتو أعطانا موسمين رائعين وقاد الفريق لآفاق جديدة ولمشاركتنا الأوروبية الأولى بالتاريخ والتي ستظل في أذهان الجماهير للأبد".

لقد اتفقنا مع روبيرتو على إنهاء تعاقده في وقت يلائم جميع الأطراف ولنتيح أكبر فرصة للتخطيط للموسم المقبل ولإتاحة الفرصة لدي زيربي من أجل التفكير في خطوته المقبلة ومستقبله".

المدرب صاحب الـ 44 عاما قاد برايتون في 88 مباراة وخلالها فاز الفريق في 38 مباراة وخسر 30 وتعادل 20 آخرين.

ويحتل برايتون حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة لينهي الدوري بعيدا عن مراكز الهبوط وبعيدا عن التأهل للبطولات القارية.