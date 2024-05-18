بعد لقاء الترجي.. الأهلي يحدد موعد العودة لـ القاهرة

حدد النادي الأهلي موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد خوض مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم السبت مع الترجي في استاد رادس بذهاب نهائي البطولة الإفريقية.

وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي حيث سيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.

وبذلك ستعود بعثة الفريق إلى مصر صباح يوم غد الأحد.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.