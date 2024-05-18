أثليتك: نابولي يرغب في ضم جرينوود

السبت، 18 مايو 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

يرغب نادي نابولي الإيطالي في التعاقد مع ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم السبت أن نابولي تواصل بالفعل مع مانشستر يونايتد لبحث إمكانية ضم جرينوود.

ولم يتم الكشف إن كان الانتقال سيكون بشكل نهائي أو إعارة.

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وأوضح التقرير أن خيتافي يرغب في الحصول على خدمات جرينوود لموسم آخر على سبيل الإعارة.

لكن يرغب في يونايتد في بيع اللاعب نهائيا لكن حال عدم الحصول على مبلغ مرضي فإن إعارته مجددا لأي فريق ستكون هي الأقرب.

يأتي ذلك في ظل صعوبة عودته إلى يونايتد عقب أزمته الشهيرة حينما تم اتهامه بالتعدي بالضرب واغتصاب صديقته وتم حبسه لشهر قبل الخروج بكفالة.

وفي شهر فبراير قبل الماضي تم الإعلان عن إسقاط جميع التهم الموجهة لجرينوود.

وبعدها رُزق جرينوود بمولود هو وصديقته عقب عملية الصلح التي تمت بينهما.

وسجل جرينوود 10 أهداف وصنع ستة آخرين في 34 مباراة خلال الموسم الجاري مع خيتافي.

ويمتد تعاقد صاحب الـ22 عاما مع يونايتد حتى عام 2025 ويمكن مده لموسم آخر حال رغبة النادي.

نابولي مانشستر يونايتد جرينوود
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