كتب التاريخ وينتظر آخر خلال ساعات.. فودين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

توج فيل فودين لاعب مانشستر سيتي بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي عن موسم 2023-2024 رسميا وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

فيليب فودين النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وخلال الموسم الجاري سجل فودين 17 هدفا وصنع ثمانية في 34 مباراة شارك فيها.

وتفوق فودين في سباق الفوز بالجائزة على كل من أليكساندر إيزاك (نيوكاسل) ومارتن أوديجارد وديكلان رايس (أرسنال) وكول بالمر (تشيلسي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول) وأولي واتكنز (أستون فيلا).

ويتم تحديد الفائز بتلك الجائزة بناء على تصويت الجهور ولجنة الخبراء في الدوري الإنجليزي.

Just how good has Phil Foden been in 2023/24? 🤌 pic.twitter.com/oG02RXwevc — Premier League (@premierleague) May 18, 2024

وأصبحت هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يفوز بها لاعب من سيتي بالجائزة بعد كيفن دي بروين في 2020 و2022 ثم وروبن دياز في 2021 وإرلينج هالاند في 2023، وبالطبع اللاعب الرابع على التوالي الذي يظفر بها.

ويملك فودين فرصة ذهبية ليكتب التاريخ حال توج بالدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل حال انتصار فريقه على وست هام.

إذ أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ23 عاما سيصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بلقب الدوري لست مرات.

كما أن سيتي حينها سيصبح أول فريق في التاريخ يفوز بالدوري الإنجليزي أربع مرات على التوالي.