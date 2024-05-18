كتب التاريخ وينتظر آخر خلال ساعات.. فودين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

السبت، 18 مايو 2024 - 13:14

كتب : رامي جمال

فيل فودين

توج فيل فودين لاعب مانشستر سيتي بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي عن موسم 2023-2024 رسميا وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وخلال الموسم الجاري سجل فودين 17 هدفا وصنع ثمانية في 34 مباراة شارك فيها.

وتفوق فودين في سباق الفوز بالجائزة على كل من أليكساندر إيزاك (نيوكاسل) ومارتن أوديجارد وديكلان رايس (أرسنال) وكول بالمر (تشيلسي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول) وأولي واتكنز (أستون فيلا).

أخبار متعلقة:
تيليجراف: نيوكاسل يتحرك لضم آرون رامسديل أرتيتا يعلق على إهدار سون لانفراده ضد مانشستر سيتي "إذا أردت عرض أفضل لما بقيت طويلا".. نافاس يرد بقوة على إدارة إشبيلية بعد رحيله

ويتم تحديد الفائز بتلك الجائزة بناء على تصويت الجهور ولجنة الخبراء في الدوري الإنجليزي.

وأصبحت هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يفوز بها لاعب من سيتي بالجائزة بعد كيفن دي بروين في 2020 و2022 ثم وروبن دياز في 2021 وإرلينج هالاند في 2023، وبالطبع اللاعب الرابع على التوالي الذي يظفر بها.

ويملك فودين فرصة ذهبية ليكتب التاريخ حال توج بالدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل حال انتصار فريقه على وست هام.

إذ أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ23 عاما سيصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بلقب الدوري لست مرات.

كما أن سيتي حينها سيصبح أول فريق في التاريخ يفوز بالدوري الإنجليزي أربع مرات على التوالي.

فودين مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
حسم اللقب والمقاعد الأوروبية.. مباريات مهمة في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي رسالة من تياجو سيلفا للاعبي تشيلسي قبل رحيله برايتون يعلن رحيل دي زيربي بنهاية الموسم ذا أثليتك: موهبة جديدة في ستامفورد بريدج.. تشيلسي يتفق على بنود التعاقد لضم استيفاو أثليتك: نابولي يرغب في ضم جرينوود تيليجراف: نيوكاسل يتحرك لضم آرون رامسديل أرتيتا يعلق على إهدار سون لانفراده ضد مانشستر سيتي صلاح: علاقتي بـ كلوب ليست عمل فقط.. وأطلب نصيحته عندما تحدث لي مشكلة
أخر الأخبار
تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا - ضربة مؤلمة.. الأهلي يفقد علي معلول في الدقائق الأولى 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري عربي آخر.. بغداد بونجاح يكشف عن وجهته الأقرب ساعة | الوطن العربي
مباشر نهائي أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. تهديد جديد من الشحات ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الترجي - الثنائي البرازيلي يقود الهجوم ضد الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
حسم اللقب والمقاعد الأوروبية.. مباريات مهمة في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي الكونفدرالية – 7 تعليمات من تذكرتي لجمهور الزمالك قبل حضور مباراة نهضة بركان 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا