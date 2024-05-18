أرتيتا يعلق على إهدار سون لانفراده ضد مانشستر سيتي

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على انفراد سون هيونج مين لاعب توتنام الذي أهدره ضد مانشستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

سون هيونج مين النادي : توتنام هوتسبر أرسنال

وكانت النتيجة تشير لتقدم سيتي بهدف دون رد إلى إن انفرد سون بمرمى فريق المدرب بيب جوارديولا في الدقيقة 86.

وكان التعادل حينها يكفي أرسنال ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف، لكن انتصار سيتي جعله يتربع على القمة بفارق نقطتين عن المدفعجية.

وبعد ذلك الانفراد بدقائق سجل سيتي هدفا ثانيا لينتصر في المباراة.

وتحدث أرتيتا للصحفيين قائلا: "إن كنت سأختار لاعبا من الدوري الإنجليزي يتواجد في تلك اللحظة كنت سأختار سون".

وأكمل "مايكل جوردان –لاعب كرة السلة- شرح الأمر عدة مرات كيف حصل على تسديدة يجلب منها الانتصار وكيف لم يستطع فعلها".

وأردف المدرب الإسباني "هذا جمال الرياضة، ماذا يمكن أن نفعل؟".

ولم يسبق لأرتيتا التتويج بالدوري الإنجليزي حينما كان لاعبا مع إيفرتون أو أرسنال ولكنه ظفر به حينما كان مساعدا لبيب جوارديولا في سيتي.

وعن احتمالية فوز أرسنال باللقب قال: "سيكون أحد أسعد أيام حياتي، هذا حلم كبير لم أحققه وأنا لاعب لذا إن استطعت تحقيقه مع الناس الذي أعمل معهم بشكل يومي فسيكون أمرا رائعا".

وأتم "كان شعورا عظيما الفوز باللقب وأنا مساعد، حمل الكأس كان جميلا".

ويستضيف أرسنال منافسه إيفرتون الأحد المقبل في ختام الدوري الإنجليزي في الوقت الذي سيلتقي فيه مانشستر سيتي مع وست هام.

ويتصدر سيتي الترتيب ب88 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.