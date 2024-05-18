لاعب نهضة بركان: الجميع يعي المسؤولية لحصد لقب الكونفدرالية

السبت، 18 مايو 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

مران نهضة بركان

يأمل أيوب خيري لاعب نهضة بركان المغربي في إسعاد جماهير فريقه بحصد لقب الكونفدرالية.

ويستعد نهضة بركان لخوض نهائي الكونفدرالية غدا الأحد في استاد القاهرة ضد الزمالك.

وقال خيري للصحفيين: "سنحاول إسعاد الجماهير وقول كلمتنا في المباراة، والجميع يعي المسؤولية من أجل حصد اللقب".

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وأتم "أشكر الجماهير على مساندتهم وسنقدم ما لدينا ونطلب منهم دعمنا".

وخاض الفريق مرانه في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة حيث شارك جميع الللاعبين دون غيابات وفقا للتقرير المغربية.

وانتصر نهضة بركان في الذهاب بنتيجة 2-1، ويسعى لتحقيق التعادل أول الفوز لحسم اللقب الثالث في تاريخه.

بينما يأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الثاني للكونفدرالية على حساب نهضة بركان ذاته، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد اللقب.

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