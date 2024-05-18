حارس نهضة بركان: نهائي الكونفدرالية مصيري لنا

السبت، 18 مايو 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

مران نهضة بركان

وصف حمزة حمياني حارس مرمى نهضة بركان المغربي مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بالمصيري.

ويستعد نهضة بركان لخوض نهائي الكونفدرالية غدا الأحد في استاد القاهرة ضد الزمالك.

وقال حارس مرمى نهضة بركان المغربي للصحفيين: "نهائي الكونفدرالية مصيري لنا".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - شيكابالا والزناري يواصلان التأهيل الزمالك يكشف حقيقة الإعلان عن اختبارات الناشئين بعد دعم الزمالك قبل بداية اللقاء.. الوصل يتوج بلقب كأس الرئيس الإماراتي قائمة الزمالك - عودة شلبي وغياب روقا ضد بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

وأضاف "نستعد في أجواء جيدة والكل يركز ومستعد والمجموعة لديها الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقب في مصر".

وواصل "وصلنا مصر في طائرة خاصة والاستقبال كان جيدا في المطار والفندق، وخضنا المران الأول للاستشفاء".

وأتم "أقول لجماهير إننا سنقدم أقصى ما لدينا للفوز وحصد اللقب".

وخاض الفريق مرانه في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة حيث شارك جميع الللاعبين دون غيابات وفقا للتقرير المغربية.

وانتصر نهضة بركان في الذهاب بنتيجة 2-1، ويسعى لتحقيق التعادل أول الفوز لحسم اللقب الثالث في تاريخه.

بينما يأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الثاني للكونفدرالية على حساب نهضة بركان ذاته، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد اللقب.

نهضة بركان الزمالك نهائي الكونفدرالية حمزة حمياني
نرشح لكم
مؤتمر عمر جابر: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت مؤتمر جوميز: نريد مباراة عادلة أمام نهضة بركان.. ولا أريد تحريف إجابتي بلحاج: مباراة نهضة بركان صعبة لأنني أعرف الزمالك.. وهدفي الانضمام لمنتخب المغرب لاعب نهضة بركان: الجميع يعي المسؤولية لحصد لقب الكونفدرالية مواعيد مباريات السبت 18 مايو.. نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي وختام الدوري الألماني مران الأهلي - محاضرة وتعليمات أخيرة قبل مواجهة الترجي حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس مران الزمالك - شيكابالا والزناري يواصلان التأهيل
أخر الأخبار
أثليتك: نابولي يرغب في ضم جرينوود 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر عمر جابر: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيع منديل تعاقد برشلونة مع ميسي في مزاد بمبلغ ضخم 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: نريد مباراة عادلة أمام نهضة بركان.. ولا أريد تحريف إجابتي 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
كتب التاريخ وينتظر آخر خلال ساعات.. فودين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلحاج: مباراة نهضة بركان صعبة لأنني أعرف الزمالك.. وهدفي الانضمام لمنتخب المغرب ساعة | الكرة المصرية
تيليجراف: نيوكاسل يتحرك لضم آرون رامسديل ساعة | ميركاتو
أرتيتا يعلق على إهدار سون لانفراده ضد مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 3 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا