حارس نهضة بركان: نهائي الكونفدرالية مصيري لنا

وصف حمزة حمياني حارس مرمى نهضة بركان المغربي مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بالمصيري.

ويستعد نهضة بركان لخوض نهائي الكونفدرالية غدا الأحد في استاد القاهرة ضد الزمالك.

وقال حارس مرمى نهضة بركان المغربي للصحفيين: "نهائي الكونفدرالية مصيري لنا".

وأضاف "نستعد في أجواء جيدة والكل يركز ومستعد والمجموعة لديها الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقب في مصر".

وواصل "وصلنا مصر في طائرة خاصة والاستقبال كان جيدا في المطار والفندق، وخضنا المران الأول للاستشفاء".

وأتم "أقول لجماهير إننا سنقدم أقصى ما لدينا للفوز وحصد اللقب".

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وخاض الفريق مرانه في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة حيث شارك جميع الللاعبين دون غيابات وفقا للتقرير المغربية.

وانتصر نهضة بركان في الذهاب بنتيجة 2-1، ويسعى لتحقيق التعادل أول الفوز لحسم اللقب الثالث في تاريخه.

بينما يأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الثاني للكونفدرالية على حساب نهضة بركان ذاته، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد اللقب.