مواعيد مباريات السبت 18 مايو.. نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي وختام الدوري الألماني

السبت، 18 مايو 2024 - 10:19

كتب : FilGoal

بيرسي تاو يسجل ويحتفل بهدف الأهلي أمام الترجي

نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي وختام الموسم في الدوري الألماني والبرتغالي ضمن أبرز مباريات اليوم مع الخطوات الأخيرة لنهاية الموسم الكروي.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 18 مايو والقنوات الناقلة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - محاضرة وتعليمات أخيرة قبل مواجهة الترجي تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس ساوثامبتون يضرب موعدا مع ليدز يونايتد في نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي

نهائي أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على الترجي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا في لقاء يقام على استاد رادس بتونس.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويعلق على القناة الصوتية الأولى عصام الشوالي، وعلى القناة الصوتية الثانية علي محمد علي.

الدوري الألماني

يُختتم موسم الدوري الألماني بمواجهات تبدأ جميعها في الرابعة والنصف عصرا.

ويلتقي فرانكفورت بقيادة عمر مرموش مع لايبزج في مباراة تذاع على بي إن سبورتس 6 بتعليق أحمد عبده.

وفي التوقيت ذاته يحل بايرن ميونيخ ضيفا على هوفنهايم وتذاع على بي إن سبورتس 5 وبتعليق محمد بركات.

وبطل المسابقة باير ليفركوزن يواجه أوجسبورج في مباراة التتويج باللقب وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بتعليق أحمد البلوشي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

الدوري السعودي

يواجه أهلي جدة ضيفه أبها الذي يقوده بيتسو موسيماني في الجولة 32 بلقاء يذاع SSC السعودية بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي.

الدوري الإيطالي

بتعليق محمد الشامسي تتواصل مباريات الجولة 37 من المسابقة بلقاء تورينو وميلان وتبدأ في العاشرة إلا الربع.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
نرشح لكم
مران الأهلي - محاضرة وتعليمات أخيرة قبل مواجهة الترجي حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس مران الزمالك - شيكابالا والزناري يواصلان التأهيل نهائي أبطال إفريقيا - للمرة الثانية.. الترجي يعلن طرح تذاكر إضافية أمام الأهلي بعد دعم الزمالك قبل بداية اللقاء.. الوصل يتوج بلقب كأس الرئيس الإماراتي هل يرحل فيفا عن سويسرا قائمة الزمالك - عودة شلبي وغياب روقا ضد بركان في إياب نهائي الكونفدرالية سليمان: شعرت أن مصر كلها تشجع الزمالك.. وهذا سبب انسحابي من اجتماع كاف
أخر الأخبار
صلاح: علاقتي بـ كلوب ليست عمل فقط.. وأطلب نصيحته عندما تحدث لي مشكلة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - نور ونوران وعسل.. ثلاثي مصري في نهائي بطولة العالم 13 دقيقة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات السبت 18 مايو.. نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي وختام الدوري الألماني 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - محاضرة وتعليمات أخيرة قبل مواجهة الترجي 10 ساعة | الكرة الإفريقية
تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس 10 ساعة | الكرة الإفريقية
ساوثامبتون يضرب موعدا مع ليدز يونايتد في نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة أوكرانيا - بقيادة المخضرم يارمولينكو.. لونين ومودريك ضمن 26 لاعبا في يورو 2024 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 3 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا