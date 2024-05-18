مواعيد مباريات السبت 18 مايو.. نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي وختام الدوري الألماني

نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي وختام الموسم في الدوري الألماني والبرتغالي ضمن أبرز مباريات اليوم مع الخطوات الأخيرة لنهاية الموسم الكروي.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 18 مايو والقنوات الناقلة.

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نهائي أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا على الترجي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا في لقاء يقام على استاد رادس بتونس.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويعلق على القناة الصوتية الأولى عصام الشوالي، وعلى القناة الصوتية الثانية علي محمد علي.

الدوري الألماني

يُختتم موسم الدوري الألماني بمواجهات تبدأ جميعها في الرابعة والنصف عصرا.

ويلتقي فرانكفورت بقيادة عمر مرموش مع لايبزج في مباراة تذاع على بي إن سبورتس 6 بتعليق أحمد عبده.

وفي التوقيت ذاته يحل بايرن ميونيخ ضيفا على هوفنهايم وتذاع على بي إن سبورتس 5 وبتعليق محمد بركات.

وبطل المسابقة باير ليفركوزن يواجه أوجسبورج في مباراة التتويج باللقب وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بتعليق أحمد البلوشي.

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الدوري السعودي

يواجه أهلي جدة ضيفه أبها الذي يقوده بيتسو موسيماني في الجولة 32 بلقاء يذاع SSC السعودية بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي.

الدوري الإيطالي

بتعليق محمد الشامسي تتواصل مباريات الجولة 37 من المسابقة بلقاء تورينو وميلان وتبدأ في العاشرة إلا الربع.