مران الأهلي - محاضرة وتعليمات أخيرة قبل مواجهة الترجي

أجرى الأهلي مرانه الرئيسي على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية للاعبين، شرح خلالها بعض النقاط المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز التام، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بالكرة، حرص خلاله مارسيل كولر على توجيه اللاعبين بشكل مستمر، كما منح بعض عناصر الفريق تعليمات فنية وتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.

فيما خاض حراس مرمى الفريق، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء السبت في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.