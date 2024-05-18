حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس

أبدى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي اعتراضه على عدة أمور أثناء مران الفريق في رادس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيبو في فيديو نقلته إذاعة IFM التونسية: "بعد ربع الساعة المخصص للإعلام يجب ألا يتواجد كل هؤلاء داخل الملعب. إنه تدريب مغلق".

وأضاف "لن نتدرب قبل خروج كل هؤلاء".

كما اعترض بيبو على عدم رش الملعب بالمياه قائلا: "أين المياه؟ أراهن أنهم لن يرشوا الملعب وسيواصلون اختلاق الأعذار. سنتحدث عن ذلك بعد المران".

أيضا اعترض مدير الكرة على ظهور طائرة صغيرة مسيرة "Drone" فوق الملعب أثناء المران.