ساوثامبتون يضرب موعدا مع ليدز يونايتد في نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي

تأهل ساوثامبتون على حساب وست بروميتش ألبيون لنهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز بنتيجة 3-1.

وضرب ساوثامبتون موعدا قويا مع ليدز يونايتد في المباراة النهائية بعدما اكتسح الأخير يوم الخميس الماضي ضيفه نورويتش سيتي برباعية دون رد.

وكان لقاء الذهاب بين ساوثامبتون وبروميتش انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي ملعب سانت ماري معقل القديسين انتصروا بثلاثية دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

وتقدم ساوثامبتون بهدف ويليام سمولبون في الدقيقة 49، وأضاف آدم أرمسترونج الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وعزز أرمسترونج النتيجة بنفسه في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

وقلص سيدريك كيبري الفارق في الدقيقة 90+7 لصالح الضيوف.

وسيلتقي ساوثامبتون مع ليدز في المباراة النهائية يوم الأحد 26 مايو على ملعب ويمبلي لحسم ثالث المتأهلين لدوري الإنجليزي بعد ليستر سيتي وإبسويتش تاون.

ولأول مرة سيخوض ساوثامبتون مباراة النهائي المؤهلة للدوري الإنجليزي.