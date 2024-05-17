الزعيم يرفض الخسارة.. الهلال يخطف تعادلا في +98 أمام النصر بدربي الرياض

رفض الهلال الخسارة لأول مرة محليا هذا الموسم وخطف نقطة تعادل قاتلة في دربي الرياض أمام النصر بنتيجة 1-1 في الجولة 32 من الدوري السعودي.

تقدم النصر بهدف أوتافيو بعد مرور 24 ثانية على بداية اللقاء، وأدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال في 90+8 من علامة الجزاء.

ولم يخسر الهلال أي مباراة في الدوري السعودي الموسم الجاري، وتعادل فقط للمرة الثالثة لأول مرة منذ الجولة السابعة.

وتوقفت سلسلة انتصارات الزعيم المتتالية في الدوري السعودي عند 24 فوزا منذ الجولة الثامنة وحتى 31.

وكسر أوتافيو بهدفه رقما صامدا 34 عاما بتسجيل أسرع هدف في تاريخ الدربي. (طالع التفاصيل)

التشكيل

قاد كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر، فيما تواجد دافيد أوسبينا بحراسة مرمى العالمى.

بدأ حسان تمبكتي أساسيا في الدفاع بدلا من كاليدو كوليبالي، وتواجد ألكسندر ميتروفيتش في هجوم الهلال.

انــتـــهـــت⏰ الزعيم يرفض الخسارة هذا الموسم.💪 الهلال يخطف تعادلا قاتلا أمام النصر في دربي الرياض بركلة جزاء متروفيتش في الـ +98⏱️🔥 زملاء رونالدو أوقفوا سلسلة انتصارات الزعيم المتتالية بدوري روشن السعودي والتي بلغت 24 مباراة 😮🔵 pic.twitter.com/Tw8W7gwlMy — FilGoal (@FilGoal) May 17, 2024

وصف المباراة

لم ننتظر كثيرا، 24 ثانية وجاء الهدف الأول، سلسلة من التمريرات للنصر وتمريرة من رونالدو لأوتافيو الذي أطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك ياسين بونو معلنة تقدم النصر.

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وأهدر رونالدو في الدقيقة 10 فرصة تحويل عرضية أوتافيو لهدف بتسديدة جاءت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 16 أهدر رونالدو الهدف الثاني بغرابة بعد عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة لم يتعامل معها بشكل لائق ليهدر فرصة إضافة الثاني.

وواصل رونالدو إهدار الفرص برأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 42.

تهديد الهلال الأول جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي.

وكاد الصربي في الدقيقة 52 من الشوط الثاني أن يسجل برأسية جاءت في الشباك الخارجية لمرمى أوسبينا.

وتألق ياسين بونو ومنع هدفا ثانيا للنصر في الدقيقة 61 من تسديدة أيمن.

وأهدر ساديو ماني فرصة الثاني بغرابة في الدقيقة 68.

وتصدى أوسبينا في الدقيقة 73 لتسديدة مباغتة من ميشايل وأبعدها لركنية.

ومرت رأسية ميتروفيتش أعلى عارضة النصر في الدقيقة 79.

ورفع رونالدو فرصه المهدرة في اللقاء لـ 4 بعدما تلقى عرضية أرضية وسدد كرة ضعيفة أبعدها بونو ببراعة لركنية في الدقيقة 80.

ووقف بونو والقائم سدا لرأسية لابورت في الدقيقة 81، واستمر ضغط الهلال بحثا عن التعادل.

واحتسب الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي ضرب ماني لسعود عبد الحميد بالمرفق.

وانبرى لها ميتروفيتش وسجلها بكل قوة في الشباك مدركا التعادل القاتل في الدقيقة 90+8.

استمرت المباراة لدقائق إضافية لتنتهي بتعادل.