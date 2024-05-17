كسر رقما صامدا منذ 34 عاما.. أوتافيو يسجل أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض

الجمعة، 17 مايو 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

أوتافيو - النصر - الهلال

سجل البرتغالي أوتافيو أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض بين النصر والهلال.

ويلتقي الفريقان في استاد الأول بارك معقل النصر بالجولة 32 من الدوري السعودي.

وهز الدولي البرتغالي لصالح النصر شباك الهلال بتصويبة من خارج منطقة الجزاء بهدف في الثانية 24 من بداية اللقاء.

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وسدد أوتافيو كرة قوية لم يتصدى لها ياسين بونو بعد تمريرة أرضية من كريستيانو رونالدو بعد سلسلة من التمريرات.

وكسر أوتافيو رقم عبد الله الجمعان لاعب الهلال في 1990 الذي هز شباك النصر في الدربي بعد مرور 34 ثانية.

وظل رقم الجمعان صامدا 34 عاما حتى كسره أوتافيو.

ووصل رونالدو للمساهمة رقم 44 هذا الموسم في الدوري السعودي بتسجيل 33 هدفا وصناعة 11.

وأصبح الدون البرتغالي أكثر لاعب يساهم بالأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.

ويحتاج رونالدو لتسجيل هدفين من أجل أن يصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.

ولا يزال رقم عبد الرازق حمد الله صامدا برصيد الـ 34 هدفا في موسم 2018-2019.

الهلال النصر الدوري السعودي أوتافيو
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