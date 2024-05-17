كسر رقما صامدا منذ 34 عاما.. أوتافيو يسجل أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض
الجمعة، 17 مايو 2024 - 22:24
كتب : FilGoal
سجل البرتغالي أوتافيو أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض بين النصر والهلال.
أوتافيو إيدميلسون
النادي : النصر
ويلتقي الفريقان في استاد الأول بارك معقل النصر بالجولة 32 من الدوري السعودي.
وهز الدولي البرتغالي لصالح النصر شباك الهلال بتصويبة من خارج منطقة الجزاء بهدف في الثانية 24 من بداية اللقاء.
وسدد أوتافيو كرة قوية لم يتصدى لها ياسين بونو بعد تمريرة أرضية من كريستيانو رونالدو بعد سلسلة من التمريرات.
وكسر أوتافيو رقم عبد الله الجمعان لاعب الهلال في 1990 الذي هز شباك النصر في الدربي بعد مرور 34 ثانية.
وظل رقم الجمعان صامدا 34 عاما حتى كسره أوتافيو.
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) May 17, 2024
هدف نصراوي مبكر في الديربي من أوتافيو ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الهلال #دوري_روشن_السعودي#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/izH0Pqhk1D
ووصل رونالدو للمساهمة رقم 44 هذا الموسم في الدوري السعودي بتسجيل 33 هدفا وصناعة 11.
وأصبح الدون البرتغالي أكثر لاعب يساهم بالأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.
ويحتاج رونالدو لتسجيل هدفين من أجل أن يصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي.
ولا يزال رقم عبد الرازق حمد الله صامدا برصيد الـ 34 هدفا في موسم 2018-2019.