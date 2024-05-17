بعد دعم الزمالك قبل بداية اللقاء.. الوصل يتوج بلقب كأس الرئيس الإماراتي

توج الوصل بلقب كأس الرئيس الإماراتي بالفوز على النصر بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد.

ورفع الوصل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2007.

ودعّم جمهور الوصل الإماراتي، الزمالك قبل خوض إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي.

وقبل بداية اللقاء رفعت جماهير الوصل لافتة كُتب عليها: "إفريقيا في أمان.. بقبضة الفرسان".

وتأسس نادي الوصل عام 1960 تحت اسم الزمالك وأصبح اسمه الوصل عام 1974 بعد دمج ناديي العروبة والزمالك.

وسجل فابيو ليما ثنائية الوصل وأضاف السويسري هاريس سيفيروفيتش الهدف الثالث وأكمل علي صالح الرباعية.

وأكمل النصر اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد موسى ندياي.

ويمتلك الوصل فرصة التتويج بلقب الدوري الإماراتي لأول مرة منذ 2006-07 حيث يتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط عن شباب أهلي دبي قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

ويستعد الزمالك لخوض إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان يوم الأحد المقبل.

ويحتاج الأبيض للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما خسر ذهابا 2-1.