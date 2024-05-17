بعد دعم الزمالك قبل بداية اللقاء.. الوصل يتوج بلقب كأس الرئيس الإماراتي

الجمعة، 17 مايو 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

فابيو ليما - الوصل

توج الوصل بلقب كأس الرئيس الإماراتي بالفوز على النصر بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد.

ورفع الوصل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2007.

ودعّم جمهور الوصل الإماراتي، الزمالك قبل خوض إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة شلبي وغياب روقا ضد بركان في إياب نهائي الكونفدرالية سليمان: شعرت أن مصر كلها تشجع الزمالك.. وهذا سبب انسحابي من اجتماع كاف حسام عبد المجيد: الزمالك لن يتأثر بالغيابات ضد نهضة بركان أحمد حمدي: أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك

وقبل بداية اللقاء رفعت جماهير الوصل لافتة كُتب عليها: "إفريقيا في أمان.. بقبضة الفرسان".

وتأسس نادي الوصل عام 1960 تحت اسم الزمالك وأصبح اسمه الوصل عام 1974 بعد دمج ناديي العروبة والزمالك.

وسجل فابيو ليما ثنائية الوصل وأضاف السويسري هاريس سيفيروفيتش الهدف الثالث وأكمل علي صالح الرباعية.

وأكمل النصر اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد موسى ندياي.

ويمتلك الوصل فرصة التتويج بلقب الدوري الإماراتي لأول مرة منذ 2006-07 حيث يتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط عن شباب أهلي دبي قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

ويستعد الزمالك لخوض إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان يوم الأحد المقبل.

ويحتاج الأبيض للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما خسر ذهابا 2-1.

الزمالك الوصل كأس رئيس الدولة
نرشح لكم
حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس كسر رقما صامدا منذ 34 عاما.. أوتافيو يسجل أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض تشكيل دربي الرياض - رونالدو وماني يقودان النصر.. وميتروفيتش في هجوم الهلال إنفانتينو يرد على طلبات فلسطين الـ 3 بشأن إسرائيل بهدف رائع.. محمد شريف يخطف نقطة تعادل قاتلة من فم اتحاد جدة بغياب حجازي نهائي أبطال إفريقيا - زيادة الحضور الجماهيري في استاد رادس بين الترجي والأهلي بعد 9 سنوات.. السد القطري يعلن رحيل بغداد بونجاح قطر تستضيف كأس العرب في 3 نسخ متتالية.. وهذه طريقة المشاركة
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة وتعليمات أخيرة قبل مواجهة الترجي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس 3 ساعة | الكرة الإفريقية
ساوثامبتون يضرب موعدا مع ليدز يونايتد في نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة أوكرانيا - بقيادة المخضرم يارمولينكو.. لونين ومودريك ضمن 26 لاعبا في يورو 2024 3 ساعة | الكرة الأوروبية
نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم 4 ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - شيكابالا والزناري يواصلان التأهيل 4 ساعة | الكرة المصرية
رئيس منتخب السويس يعلن عبر في الجول فتح باب التبرعات للنادي لأجل التأهل للممتاز 4 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 3 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى