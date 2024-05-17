هل يرحل فيفا عن سويسرا
الجمعة، 17 مايو 2024 - 20:14
كتب : FilGoal
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مجموعة من التعديلات المقترحة من قبل مجلس الاتحاد الدولي للتشريعات IFAB.
وجاء ضمن هذه القرارات منع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس من أعضاء الأمم المتحدة.
جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية في تايلاند.
كما صادقت الجمعية العمومية على إلغاء البند الذي ينص على تواجد مقر فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية.
بالتالي يحق للاتحاد الدولي نقل مقره في أي توقيت.
وقال متحدث رسمي باسم فيفا لوكالة الأنباء الألمانية: "حتى يقرر المجلس شيئًا مختلفًا، فإن المقر سيظل في زيوريخ".
وسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في اجتماع جمعيته العمومية في المغرب الإقرار بنفس الشيء بخصوص الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة.
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