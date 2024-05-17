هل يرحل فيفا عن سويسرا

الجمعة، 17 مايو 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

شعار فيفا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مجموعة من التعديلات المقترحة من قبل مجلس الاتحاد الدولي للتشريعات IFAB.

وجاء ضمن هذه القرارات منع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس من أعضاء الأمم المتحدة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية في تايلاند.

أخبار متعلقة:
إنفانتينو يرد على طلبات فلسطين الـ 3 بشأن إسرائيل لأول مرة في أمريكا الجنوبية.. البرازيل تحصل على حق استضافة كأس العالم للسيدات 2027 أستون فيلا يعلن غياب زانيولو عن قائمة إيطاليا في يورو 2024 "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه

كما صادقت الجمعية العمومية على إلغاء البند الذي ينص على تواجد مقر فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية.

بالتالي يحق للاتحاد الدولي نقل مقره في أي توقيت.

وقال متحدث رسمي باسم فيفا لوكالة الأنباء الألمانية: "حتى يقرر المجلس شيئًا مختلفًا، فإن المقر سيظل في زيوريخ".

وسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في اجتماع جمعيته العمومية في المغرب الإقرار بنفس الشيء بخصوص الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة.

فيفا زيوريخ
نرشح لكم
تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا ساوثامبتون يضرب موعدا مع ليدز يونايتد في نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي قائمة أوكرانيا - بقيادة المخضرم يارمولينكو.. لونين ومودريك ضمن 26 لاعبا في يورو 2024 نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم لأول مرة في أمريكا الجنوبية.. البرازيل تحصل على حق استضافة كأس العالم للسيدات 2027 أستون فيلا يعلن غياب زانيولو عن قائمة إيطاليا في يورو 2024 "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه خليفة كلوب رسميا.. أرني سلوت يعلن توليه لقيادة ليفربول
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة وتعليمات أخيرة قبل مواجهة الترجي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس 5 ساعة | الكرة الإفريقية
ساوثامبتون يضرب موعدا مع ليدز يونايتد في نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة أوكرانيا - بقيادة المخضرم يارمولينكو.. لونين ومودريك ضمن 26 لاعبا في يورو 2024 6 ساعة | الكرة الأوروبية
نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم 6 ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - شيكابالا والزناري يواصلان التأهيل 6 ساعة | الكرة المصرية
رئيس منتخب السويس يعلن عبر في الجول فتح باب التبرعات للنادي لأجل التأهل للممتاز 6 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 3 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى