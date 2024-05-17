لأول مرة في أمريكا الجنوبية.. البرازيل تحصل على حق استضافة كأس العالم للسيدات 2027

حصلت البرازيل على حق استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 لأول مرة.

وتفوقت البرازيل في الجمعية العمومية لـ فيفا والتي أقيمت في بانكوك عاصمة تايلاند اليوم الجمعة.

وحصلت بلاد السامبا على 119 صوتا مقابل 78 صوتا للملف المشترك بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

وقال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي:"أنا متأثر للغاية، كنا ندرك بأن الأمر سيكون صعبا. إنه انتصار لكرة القدم الأميركية الجنوبية ولكرة قدم السيدات في أمريكا الجنوبية".

وشدد "كونوا على ثقة وبكل تواضع أقول لكم بأننا سننظم أفضل نسخة من كأس العالم للسيدات عام 2027".

وصوتت مصر لملف البرازيل لاستضافة البطولة التي ستقام بعد 3 سنوات.

How the member associations voted, as Brazil 🇧🇷 is elected as host for FIFA Women’s World Cup 2027. Read more here ➡️ https://t.co/HA4WEI9GQZ pic.twitter.com/BtUNa8SpjZ — FIFA Media (@fifamedia) May 17, 2024

ولأول مرة تستضيف قارة أمريكا الجنوبية تنظيم كأس العالم للسيدات والذي أقيم في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا من قبل.

ونظمت الصين مونديال السيدات في 1991 و2007 وأمريكا في 1999 و2003.

The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) May 17, 2024

كما نظمت السويد وألمانيا وكندا وفرنسا البطولة من قبل، وفي نسخة 2023 نظمت أستراليا ونيوزيلاندا بملف مشترك البطولة.

وشهدت نسخة 2023 زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 لـ 32 وتتويج إسبانيا باللقب لأول مرة ووصول 3 منتخبات إفريقيا لدور الـ 16 من بينها سيدات المغرب.