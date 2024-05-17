لأول مرة في أمريكا الجنوبية.. البرازيل تحصل على حق استضافة كأس العالم للسيدات 2027

الجمعة، 17 مايو 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

كأس العالم للسيدات

حصلت البرازيل على حق استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 لأول مرة.

وتفوقت البرازيل في الجمعية العمومية لـ فيفا والتي أقيمت في بانكوك عاصمة تايلاند اليوم الجمعة.

وحصلت بلاد السامبا على 119 صوتا مقابل 78 صوتا للملف المشترك بين ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

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وقال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي:"أنا متأثر للغاية، كنا ندرك بأن الأمر سيكون صعبا. إنه انتصار لكرة القدم الأميركية الجنوبية ولكرة قدم السيدات في أمريكا الجنوبية".

وشدد "كونوا على ثقة وبكل تواضع أقول لكم بأننا سننظم أفضل نسخة من كأس العالم للسيدات عام 2027".

FIFA

وصوتت مصر لملف البرازيل لاستضافة البطولة التي ستقام بعد 3 سنوات.

ولأول مرة تستضيف قارة أمريكا الجنوبية تنظيم كأس العالم للسيدات والذي أقيم في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا من قبل.

ونظمت الصين مونديال السيدات في 1991 و2007 وأمريكا في 1999 و2003.

كما نظمت السويد وألمانيا وكندا وفرنسا البطولة من قبل، وفي نسخة 2023 نظمت أستراليا ونيوزيلاندا بملف مشترك البطولة.

وشهدت نسخة 2023 زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 لـ 32 وتتويج إسبانيا باللقب لأول مرة ووصول 3 منتخبات إفريقيا لدور الـ 16 من بينها سيدات المغرب.

البرازيل كأس العالم للسيدات
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