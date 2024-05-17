سليمان: شعرت أن مصر كلها تشجع الزمالك.. وهذا سبب انسحابي من اجتماع كاف

أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك سعادته بالإقبال الجماهيري على حضور نهائي كأس الكونفدرالية بين فريقه ونهضة بركان المغربي.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "شعرت إن مصر كلها تشجع الزمالك".

وأضاف "في ربع ساعة نفدت جميع التذاكر والكل يريد الذهاب، ولكن سعة الاستاد التي تم تحديدها من اللجنة الأمنية 53 ألف و500 مقعد فقط".

وعما أثير بشأن انسحابه من اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص النهائي قال: "قبل المباراة وجدنا خطابا من كاف يطلب 50% من الدعوات، أي قرابة 3 آلاف دعوة".

وأكمل "أصروا على ذلك في ظل عدم وجود لائحة تحدد الأمر للمباراة النهائية".

وأوضح "أوضحت طلباتي وفي النهاية تواجد عبد الواحد السيد ممثلا عن النادي ولذلك غادرت، وبالفعل حدثت انفراجة في ذلك الأمر لاحقا".

وخسر الزمالك ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان في المغرب بنتيجة 2-1.

ويحتاج الأبيض للفوز 1-0 أو بفارق هدفين للتتويج باللقب في القاهرة، بينما تقود نتيجة 2-1 للوقت الإضافي، وتقود نتائج 3-2 أو أكبر (بفارق هدف واحد) لتتويج بركان.