أستون فيلا يعلن غياب زانيولو عن قائمة إيطاليا في يورو 2024

أعلن نادي أستون فيلا غياب لاعبه نيكولو زانيولو عن قائمة إيطاليا في يورو 2024 بسبب الإصابة.

وتعرض الإيطالي للإصابة خلال مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 3-3.

ويعاني زانيولو من الإصابة بكسر في مشط القدم حسبما أعلن النادي على موقع الرسمي.

وشارك اللاعب البالغ 24 عاما لمدة 14 دقيقة فقط في المباراة بعدما حل بديلا وخرج مصابا.

وسبق أن كتب زانيولو على حسابه عبر "إنستجرام" أمس الخميس: "لسوء الحظ، سأضطر إلى التخلي عن حلم تمثيل بلدي في بطولة كبرى. لكن ذلك اليوم سيأتي، أنا متأكد من ذلك وسيكون جميلا، هيا يا إيطاليا".

View this post on Instagram A post shared by Nicolò Zaniolo (@nicolozaniolo)

وخاض زانيولو 19 مباراة بقميص بطل أوروبا، لكن دون المشاركة في بطولة كبرى وغاب عن يورو 2020 بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولم تتأهل إيطاليا لمونديال 2022.

ولا يعد زانيولو الغياب الوحيد في قائمة إيطاليا بسبب الإصابة حيث يغيب أيضا ديستني أودوجي ظهير أيسر توتنام بسبب الإصابة.

ويتواجد الأتزوري بقيادة لوتشيانو سباليتي في المجموعة الثانية مع كل من ألبانيا وكرواتيا وإسبانيا.

وخاض زانيولو 40 مباراة الموسم الجاري وساهم في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا بعد أكثر من 40 عاما من الغياب.

ويمتلك اللاعب بندا في تعاقده يتيح له الانضمام النهائي لأستون فيلا في الصيف، حيث يلعب معارا قادما من جالاتاسراي التركي.