خليفة كلوب رسميا.. أرني سلوت يعلن توليه لقيادة ليفربول

الجمعة، 17 مايو 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

ارني سلوت مدرب فينورد المرشح لـ ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق فينورد الهولندي عن توليه لقيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارا من الموسم القادم.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أؤكد إني سأصبح مدرب ليفربول في العام المقبل".

وبذلك يتسلم سلوت المهمة بعد نهاية حقبة الألماني يورجن كلوب التي دامت لقرابة 9 سنوات.

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وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق مع دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.

وسبق وأن أفادت شبكة سكاي سبورتس عن طريق فابريزيو رومانو الصحفي الشهير أن المدير الفني الهولندي وقع على عقود تدريبه لليفربول بالفعل.

وذكرت الشبكة أن النادي الإنجليزي سيعلن ذلك لاحقا وينقص فقط استخراج تصريح العمل لبعض أفراد طاقمه الفني.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع سلوت.

وحسب الشبكة فإن ليفربول سيدفع مبلغ يتراوح بين 13-15 مليون يورو لصالح النادي الهولندي للسماح لسلوت بالرحيل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع مبلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

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