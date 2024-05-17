النني يعلن رحيله عن أرسنال

الجمعة، 17 مايو 2024 - 18:09

كتب : رامي جمال

محمد النني - أرسنال ضد وست هام

أعلن محمد النني لاعب خط وسط أرسنال رحيله عن صفوف فريقه رسميا بنهاية الموسم الجاري.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ونشر النني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قال فيه: "إلى جمهور أرسنال أنا هنا لأرسل لكم رسالة وأقول لكم وداعا وأشكركم على كل شيء فعلتموه من أجلي من خلال الحب والدعم والعطف".

وواصل "سأفتقدكم كثيرا وستظلون في قلبي للأبد أحبكم كثيرا وأنتم تعنون لي الكثير ولن أنسى كيف كنتم تدعمونني".

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وأتم "أراكم يوم الأحد المقبل في ملعب الإمارات لأودعكم بنفسي، أراكم قريبا".

ويلتقي أرسنال مع منافسه إيفرتون الأحد المقبل في ملعب الإمارات في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

وبإمكان النني الظفر بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته حال فاز أرسنال على إيفرتون في الجولة الأخيرة مع تعثر مانشستر سيتي المتصدر بالتعادل أو الهزيمة ضد وست هام في الوقت ذاته.

ويتصدر سيتي الترتيب ب88 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

أرسنال النني
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