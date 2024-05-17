مؤتمر أرتيتا عن – حقيقة رسالته إلى مويس لإيقاف سيتي.. وهل يؤمن بفرصة الفوز بالدوري؟

الجمعة، 17 مايو 2024 - 16:48

كتب : FilGoal

أرتيتا

هل أرسل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال رسالة إلى ديفيد مويس مدرب وست هام يطلب منها خلاله إيقاف مانشستر سيتي ليفوز المدفعجية بالدوري الإنجليزي؟

وأجاب أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لا أعتقد أنني في حاجة للقيام بذلك".

وأكمل أرتيتا حديثه عن مويس الذي تدرب تحت قيادته في إيفرتون قائلا: "لقد كان هاما خلال مسيرتي ليس فقط كلاعب كرة قدم بل كشخص".

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واستدرك "إن استطاع مساعدتنا في تحقيق حلمنا فهو سيظل في ذاكرتي للأبد بكل تأكيد".

وعن هل هذا أكبر أسبوع في مسيرته التدريبية أجاب "هذا واحد من أكبر الأسابيع بالنسبة للجميع في النادي، الآن أهم لحظة هي يوم الأحد المقبل ونحن نشعر بالتفاؤل".

أما عن كيف يتعامل اللاعبين مع الضغط قال: "الشيء الوحيد الذي نتناقش حوله هو أن نحظى بيوم جميل حيث الحلم مازال قائما ولحدوث ذلك يجب أن نفوز وأن يساعدنا وست هام في تحقيق الحلم".

وبسؤاله هل مازال يؤمن بالفوز بالدوري أجاب "أؤمن بفرصنا فنحن في اليوم الأخير من الموسم والفرصة أمامنا ويجب أن نعيش أفضل يوم ممكن وأن نفوز ونأمل أن يساعدنا وست هام بنتيجته ضد مانشستر سيتي".

وأردف "لقب الدوري لم نفز به مطلقا في ملعب الإمارات الذي شُيد قبل 20 عاما لكن يجب أن نتحلى بالتفاؤل فالكأس سيكون في الملعب ويجب أن نفعل كل شيء لدينا للحفاظ عليه هنا".

وعن تجديد تعاقده قال: "سنناقش الأمر بعد نهاية الموسم".

ويستضيف أرسنال منافسه إيفرتون الأحد المقبل في ختام الدوري الإنجليزي في الوقت الذي سيلتقي فيه مانشستر سيتي مع وست هام.

ويتصدر سيتي الترتيب ب88 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

وينتهي تعاقد أرتيتا مع أرسنال في صيف عام 2025.

أرسنال مانشستر سيتي مويس الدوري الإنجليزي أرتيتا
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