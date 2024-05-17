مؤتمر لاعب الترجي: الأهلي فريق كبير.. لكن سنقاتل من أجل اللقب الخامس

الجمعة، 17 مايو 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

زكريا العايب - الترجي

شدد زكريا العايب لاعب الترجي أن فريقه سيقاتل ويقدم كل ما لديه أمام الأهلي من أجل التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي منافسه الأهلي غدا السبت في ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث زكريا العايب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أتمنى أن نكون في قمة تركيزنا ونقدم أفضل ما لدينا في المباراة والنهائي لن يكون سهلا ونتمنى التتويج باللقب".

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وعن جمهور الترجي قال: "جمهور الترجي دائما مساند كبير لنا ونتمنى أن نقدم ما علينا لإسعادهم".

وبسؤاله عن كيف يرى حظوظ الفريقين في المباراة أتم زكريا العايب حديثه " الأهلي فريق كبير وسوف نقاتل من أجل الظفر باللقب الخامس في تاريخ الترجي".

وظفر الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا أربع مرات من قبل كان آخرهم في سنة 2019.

أما الأهلي فتوج باللقب الإفريقي 11 مرة كان آخرهم العام الماضي.

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