مؤتمر مدرب الترجي: خسرت نهائي أمام بورتو وكان إحساس سييء.. وهذا السيناريو المناسب لي

الجمعة، 17 مايو 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو

قال ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي التونسي، إن المباريات النهائية تُلعب على التفاصيل الصغيرة.

ويستضيف الترجي منافسه الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، العاشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس.

وأوضح كاردوزو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة النهائي مهمة سواء في جانب طريقة اللعب أو الجانب النفسي، أفكر في أن علينا دخول المباراة بنفس الرغبة والتركيز الذي خضنا به مباريات النجم الساحلي في دور المجموعات، أو أسيك أو صنداونز في قبل النهائي".

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وأكمل: "الخطط التكتيكية والتحضير الجيد هو من سيصنع الفارق، والأهم أن نبذل قصارى جهدنا ولا نقصر في حق الفريق ونحاول الانتصار".

وأضاف مدرب الترجي: "لعبت نهائيين في أوروبا، وأريد الفوز بهذا النهائي لأنني خسرت نهائي سابقا أمام بورتو، كان إحساس سييء جدًا ولم أنتظر وقتها لاستلام الميداليات رغم إيماني بالروح الرياضية".

وأثنى على الترجي التونسي: "عندما جئت إلى هنا تم استقبالي بحفاوة وسعيد بوجودي هنا لأني وجدت كل الدعم".

وعن استعدادات فريقه للنهائي، قال كاردوزو: "أستخدم مقولة أنشيلوتي، هناك نوعان من المدربين المدرب الذي يعطي تعليمات كثيرة، والمدرب الذي يعطي معلومات قليلة".

وأكمل: "حاولت أن أضع لاعبي الترجي في أفضل حال، وفي كافة التحضيرات، لتجاوز الصعوبات التي ممكن أن تعترضهم في هذه المباراة".

وعن سيناريو المباراة النهائية قال: "السيناريو المناسب لي هي أن تكون مدرجات ملعب رادس ممتلئة عن آخرها، الأهلي منافس خاص جدا لم نواجهه من قبل هذا الموسم، نحن بحاجة للروح التي يمدونا بها".

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