مؤتمر الشناوي: نحب اللعب وسط جمهور.. وسعداء بارتداء معلول شارة القيادة

الجمعة، 17 مايو 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

عبر محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، عن سعادته بالوصول للمباراة النهائي لدوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

وحقق الأهلي اللقب خلال 3 نسخ من الـ4 نهائيات السابقة لدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي أمام مضيفه الترجي في تمام العاشرة مساء الجمعة، على ملعب رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال الشناوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالنسبة لنا لعب مباراة أمام أي فريق من شمال إفريقيا وخاصة الترجي الذي يملك شعبية كبيرة، تكون دائما مباريات صعبة".

وأكمل قائد الأهلي: "المباريات النهائية مختلفة عن الأدوار السابقة، واعتدنا عليها وعلى وخوض المباريات وسط جمهور، فريقنا يحب اللعب وسط جمهور، والفريق الجاهز هو من يحقق الفوز".

وأضاف: "نحترم فريق الترجي وهم يحترموننا، والمباريات النهائية ليس لها توقعات".

وعن ارتداء علي معلول شارة قيادة الأهلي: "معلول قيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي، بعد عودتي للأهلي من جديد.. دخلت النادي مع علي معلول منذ 8 سنوات".

وأضاف: "سعداء كونه واحدًا من قائدي الفريق، وكنا سعداء وقت ارتدائه الشارة، لن يكفي الحديث عن علي معلول لأنه أخ وصديق، معلول لم يعد تونسيا فقط وإنما مصريا أيضا".

والتقي الأهلي أمام الترجي مرتين في نهائي دوري الأبطال، حقق المارد الأحمر الفوز في بطولة 2012، فيما توج الترجي بلقب بطولة عام 2018.

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