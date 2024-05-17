مؤتمر كولر: الترجي مختلف وتطور والأهلي ليس المرشح للفوز.. ولن أجيب على ذلك السؤال

الجمعة، 17 مايو 2024 - 15:03

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - المدير الفني فريق الأهلي

أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بمنافسه المقبل الترجي وذلك قبل يوم على مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي غدا السبت في ملعب رادس لملاقاته في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "الموسم الماضي أتينا إلى تونس وكان الأمر مختلف تماما فالنهائي مختلف عن المباريات الإقصائية ولم تكن المباراة بحضور الجمهور وفزنا بثلاثة أهداف دون رد وهذا فارق عن الموسم الحالي".

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وشدد المدرب السويسري "الترجي الموسم الجاري مختلف تماما وهناك تطور كبير".

وأكمل "شاهدت خمس مباريات للترجي وهو فريق جيد جدا واستحق الوصول للنهائي، المباريات النهائية هي مباريات أقوى من المباريات الإقصائية وطالما وصلت لتلك المرحلة فأنت بين أقوى الفرق في القارة والمباراة ستكون مختلفة وتحتاج لتركيز كبير لنا".

وواصل "نحن سنخوض مباراتين وليس مباراة واحدة فقط ويجب أن نفكر أننا أمامنا 180 دقيقة وعلينا أن نكون أفضل من الترجي".

وبسؤاله هل الأهلي مرشح أكبر للفوز بعد بلوغ النهائي 5 مرات تواليا وتكرار الفوز على الترجي مؤخرا أجاب "لا أرى الأمور بتلك الطريقة لدينا نفس الحظوظ بالطبع الخبرات تضيف ربما بعض الأفضلية في الملعب لكن الكرة لا تعترف بالتاريخ أو الخبرات بل بالأداء في الملعب والمباراة ستكون صعبة جدا والمستوى سيكون متقارب".

وأردف "لذا لا أرى أن الأهلي مرشح أكثر من الترجي وكل فريق سيخوض المباراة بقوة ولا أحد يستطيع معرفة هوية الفائز وسنحاول الظهور بأفضل شكل للفوز لكن ليس لدينا أفضلية على الترجي فالفرص متساوية".

وعن نتائج الأهلي السلبية في الدوري مؤخرا مقارنة بنتائج الترجي في تونس قال كولر: "الدوافع مختلفة في نهائي دوري الأبطال والترجي متقدم في جدول ترتيب الدوري التونسي وأراح بعض من لاعبيه في مباراة الكأس الأخيرة وبالتالي المباريات السابقة ليست معيارا لأي شيء ولا يمكن مقارنتها بنهائي دوري الأبطال".

وفي نهاية المؤتمر وجه صحفي تونسي سؤالا إلى كولر حول من سيكون أساسيا في النهائي محمد الشناوي أم مصطفى شوبير في النهائي، ورفض المدرب السويسري الإجابة واكتفى بالابتسام.

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