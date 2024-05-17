الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام الترجي في نهائي الأبطال

أقيم اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي، والأهلي المصري، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في تمام العاشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس.

وأسفر الاجتماع على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

حضر الاجتماع الفني محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخاض الأهلي مواجهة الذهاب الموسم الماضي أمام الترجي على ملعب رادس، بنفس القميص الأسود، وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.