مؤتمر كلوب الأخير مع ليفربول: هذه أفضل لحظاتي مع النادي.. ولن أفكر بتلك الطريقة

اختار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أفضل لحظاته مع النادي في مؤتمره الصحفي الأخير الذي عقده اليوم الجمعة قبل خوض مباراته الأخيرة مع النادي الأحد المقبل.

وسيواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون في ملعب أنفيلد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي ليسدل الستار على مسيرته التي استمرت مع الريدز لتسع سنوات.

وتحدث كلوب في المؤتمر قائلا: "هذا الأسبوع الأكثر حدة في حياتي، لقد حظينا بلحظات عظيمة معا، لا يجب أن نتظاهر بأنه أسبوع عادي لأنه ليس كذلك، أنا شخص عملي جدا وهذه آخر مباراة في الموسم ثم العطلة، يوم أمس كان طبيعيا كالعادة وودعت اللاعبين".

وأكمل "لا أعرف عدد القمصان التي وقعتها كل ذلك كان جزءا من شيء ما، الوداع ليس أمرا لطيفا أبدا لكن قول الوداع دون الشعور بالحزن أو الأسى فهذا يعني أن الوقت لم يكن جيدا، لكن وقتي هنا مع ليفربول كان عظيما وسيكون الأمر صعبا".

أما عن رحيل تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب قال المدرب الألماني "هل رأيت انتقالا مجانيا أفضل من فرصة ضم ماتيب؟ هو رجل رائع وسيتخذ القرار الأنسب له إن أراد مواصلة اللعب، أي ناد سيضمه فسوف يصبح محظوظا لأنه لاعب من الطراز العالمي ومتواضع".

وشدد "تمنيت رؤية مسيرة تياجو بدون إصابات فهو أحد اللاعبين الذين رأيتهم ويتحكم في كل شيء في الملعب بطريقة جيدة، لقد شكرته هو وماتيب على كل ما قدماه مع النادي ولو لم يكونا كذلك لكانا غادرا النادي العام الماضي".

وبسؤاله حول تصويت الأندية حول إلغاء تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي علق كلوب "أعتقد أنهم يصوتون الآن حول كيفية استخدامها لأن ما يحدث حاليا بالتأكيد ليس صحيحا، هؤلاء الناس غير قادرين على استخدامه بشكل صحيح فالمشكلة ليست في التقنية نفسها، وإن أتيح لي التصويت فسوف أصوت مع إلغاء التقنية".

أما عن سجل بطولاته مع ليفربول قال: "كان النهائي المفضل لي على الإطلاق هو الفوز بكأس الرابطة الموسم الجاري، أعرف كيف يرى الناس تلك البطولة لكن الفوز بها كان استثنائيا وأظهر كل شيء يدور حوله هذا النادي".

وواصل "يمكن للجمهور خلق شيئا خاصا وفي تلك الليلة الجميع قام بالعديد من الأمور المميزة وكانت أفضل ليلة في حياتنا، أحببت كل شيء في ذلك اليوم وكل ما رأيته في عيون الأطفال ورفع فان دايك البطولة الأولى له وهو قائد للفريق، كانت ليلة رائعة لن أنساها أبدا".

وأردف "أفضل كرة لعبناها كانت ضد مانشستر سيتي الموسم الجاري، لم نتحكم بإيقاع المباراة ضدهم مثلما فعلنا في الموسم الحالي، لقد لعبنا وفزنا ضدهم من قبل لكن لم نتحكم في المباراة مثلما فعلنا في تلك الـ60 دقيقة أو ربما أكثر".

وعن أفضل لحظاته مع ليفربول قال: "المباراة الأكثر إثارة؟ العودة ضد برشلونة، أفضل هدف ذلك الذي سجله أليسون بيكر ضد وست بروميتش، أما أفضل صناعة لهدف فكانت تلك التي قام بها أرنولد ضد برشلونة، وأفضل تصدي كان لأليسون ضد نابولي، هل تريدون أفضل عرضية؟ أفضل هدف بالكعب سجله ساديو ماني".

وبسؤاله عن إن كان ليفربول يجب أن يتوج معه ببطولات أكثر رد بحسم "أنا بخير تماما وأعرف أنه كان بإمكاننا الفوز ببطولات أكثر لكنني لا أستطيع تغيير ذلك فربما كنا فزنا ببطولات أقل أيضا، عدم الفوز بالدوري بسبب فارق نقطة ليست تجربة جيدة لكنها تجربة في حد ذاتها ولم يمكن بإمكاني فعل أي شيء مختلف في تلك اللحظات".

وأوضح "عندما لا تعبر الكرة خط مرمى مانشستر سيتي وبعدها يسجل سيرجيو أجويرو هدفا في بيرنلي بالطريقة ذاتها فهذا ليس خطأي".

واستدرك "كان بإمكاننا الفو بالمزيد من دوري أبطال أوروبا فالتواجد في ثلاثة نهائيات هو إنجاز رائع لكن هناك احتمال أيضا لخسارة النهائي، ريال مدريد دائما يجد طريقة للفوز به".

وشدد "لن أكون سعيدا إن اعتقدت أنه كان بإمكاني فعل المزيد آنذاك فلم يكن بإمكاني، هل كان بإمكان شخص آخر القيام بما هو أفضل؟ ربما هو ولكن ليس أنا، وكل شيء سيتم الحكم عليه من قبل الناس في النهاية".

أما عن صورته وهو يجلس وحيدا في ملعب أنفيلد الأسبوع المنصرم قال: "أحب الملعب حينما يكون ممتلئا، لقد تم خلق تلك الصورة وأتمنى ألا تعكس تلك الصورة فترتي مع ليفربول وأنني كنت بمفردي في الملعب، لقد طُلب مني التقاط تلك الصورة، شعرت بالغربة ولن أقوم بها مجددا فأنا لم أكن وحيدا بل كان هناك الكثير من الكاميرات حولي، أنفيلد ملعب رائع للغاية بسبب الجمهور الذي يجعله استثنائيا".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بـ79 نقطة فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ13 بـ46 نقطة.