بتصويت الجماهير.. سام مرسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في شامبيونشيب من رابطة اللاعبين المحترفين

ترشح سام مرسي قائد إبسويتش تاون لجائزة أفضل لاعب في الدرجة الأولى من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بتصويت الجماهير لموسم 2023-24.

وساهم مرسي في تأهل إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي بعد غياب دام 22 عاما.

وحاز الدولي المصري منذ أيام جائزة أفضل لاعب في فريقه خلال الموسم الجاري.

وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

ويتنافس مع سام زميليه من إبسويتش أيضا وهم: أوماري هتشينسون وليف ديفيز.

وجاءت قائمة المرشحين

آدم أرمسترونج – ساوثامبتون

كريسينو ساميرفيل – ليدز يونايتد

إيثان أمبادو – ليدز يونايتد

كيران دوسبيري هال – ليستر سيتي

ليف ديفيز – إبسويتش تاون

أوماري هتشينسون – إبسويتش تاون

سام مرسي – إبسويتش تاون

سامي سيموديتش – بلاكبيرن روفرز

ويمكنكم التصويت لسام مرسي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

إبسويتش سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 22 عاما إذ شارك الفريق للمرة الأخيرة في عام 2002 قبل أن يهبط.

كيران مكينا مدرب الفريق تولى تدريبه قبل موسمين فقط ليقوده بشكل مباشر من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى ومنه للممتاز على التوالي.

تجربة إبسويتش هي الأولى لمكينا صاحب الـ 37 عاما كرجل أول بعد فنرة من العمل كمساعد مع أولي جونر سولشاير في مانشستر يونايتد.

وانضم إبسويتش لليستر سيتي في الصعود للدوري الممتاز بعد أن لعب تأهل ليستر في المركز الأول.