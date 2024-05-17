إلى ويمبلي.. ليدز يسحق نورويتش ويصل لنهائي ملحق التأهل لـ الدوري الإنجليزي

تأهل ليدز يونايتد لنهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي بتحقيق فوز ساحق على نورويتش سيتي بنتيجة 4-0 في إياب نصف نهائي الملحق.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.

وفي الإياب على ملعب إيلاند رود معقل ليدز انتصر الفريق بنتيجة 4-0 بقيادة مدربه دانييل فاركي.

وتقدم ليدز بهدف عن طريق البلغاري إيليا جوريف في الدقيقة 7,

وسجل الهولندي جويل بيروي في الدقيقة 20، وأصبحت النتيجة 3-0 بفضل هدف جيورجينو روتر في الدقيقة 40.

وسجل كريسينيو سامرفيل الهدف الرابع في الدقيقة 68.

🎶 I Predict A Riot! 🎶 pic.twitter.com/OiB6Yr2Va8 — Leeds United (@LUFC) May 16, 2024

وسيخوض ليدز نهائي الملحق على ملعب ويمبلي يوم 26 مايو الجاري مع الفائز من لقاء ساوثامبتون ووست بروميتش ألبيون.

ويمتلك ليدز سجل سيء في نهائي الملحق حيث خسر في 1987 من شارلتون أثليتك وفي 2006 من واتفورد.

وفي 2019 خسر في نصف النهائي.

وسيكون نهائي 2024 هو الرابع له من أجل تحديد آخر المتأهلين للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

يذكر أن ليستر سيتي وإبسويتش تاون تأهلا رسميا للموسم المقبل، فيما هبط للشامبيونشيب كل من شيفيلد يونايتد وبيرنلي ولوتون تاون.