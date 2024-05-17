أزمة بسبب حل لجنة مسابقات القسم الثاني.. واتحاد الكرة يرد

الجمعة، 17 مايو 2024 - 00:24

كتب : بسام أبو بكر رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حل لجنة مسابقات القسم الثاني.

وقال مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني لـ FilGoal.com: "تواصلت مع عامر حسين المسؤول عن لجنة المسابقات باتحاد الكرة لسؤاله عن أحداث مباراة ديروط والترسانة فكان رده: تم حل لجنة مسابقات القسم الثاني".

وأوضح "لم نتسلم تقارير المباريات الفاصلة وتم إنهاء عملنا، بالرغم من أن الدورة الرباعية ستقام الأسبوع المقبل".

أخبار متعلقة:
الانتصار الأول في 5 مباريات.. طلعت يوسف يفتتح ولايته في فيوتشر بفوز مثير حسام عبد المجيد: الزمالك لن يتأثر بالغيابات ضد نهضة بركان أحمد حمدي: أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك مران الأهلي - تعليمات كولر في الليلة الأولى قبل النهائي

وأكمل "من يجب أن يدرس تقارير الحكام ومراقبي المباريات خلال الدورة غير اللجنة"؟

رد اتحاد الكرة

كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن إجراء حل اللجان هو إجراء اعتيادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "تم حل جميع لجان مسابقات الأقسام وليس القسم الثاني فقط".

وأكمل "هذا إجراء روتيني يحدث في نهاية كل موسم. ويتم تشكيل لجان جديدة".

وبسؤاله عمن سيتسلم تقارير مباريات الدورة الرباعية وكذلك مباراة الترسانة وديروط أوضح "لدينا لجنة المسابقات الرئيسية لتؤدي هذا الدور".

اتحاد الكرة ديروط القسم الثاني الترسانة
نرشح لكم
طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع طلعت يوسف: فزنا باللقاء ضد إنبي لكن لدينا مشاكل في الأداء ردا على طلب الترسانة.. اتحاد الكرة يكشف سبب عدم إقامة الرباعية بحضور جماهيري حسام عبد المجيد: الزمالك لن يتأثر بالغيابات ضد نهضة بركان الانتصار الأول في 5 مباريات.. طلعت يوسف يفتتح ولايته في فيوتشر بفوز مثير أحمد حمدي: أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك روقا: لن نقبل أن يحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية على أرضنا بلدية المحلة يقدم مذكرة لرابطة الأندية بسبب انتهاكات تحكيمية صارخة في الدوري
أخر الأخبار
طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف: فزنا باللقاء ضد إنبي لكن لدينا مشاكل في الأداء ساعة | الدوري المصري
بتصويت الجماهير.. سام مرسي مرشح لجائزة أفضل لاعب في شامبيونشيب من رابطة اللاعبين المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
مستغلا هدية جيرونا الثانية.. برشلونة يهزم ألميريا ويحكم قبضته على الوصافة ساعة | الدوري الإسباني
إلى ويمبلي.. ليدز يسحق نورويتش ويصل لنهائي ملحق التأهل لـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ردا على طلب الترسانة.. اتحاد الكرة يكشف سبب عدم إقامة الرباعية بحضور جماهيري ساعة | الكرة المصرية
أزمة بسبب حل لجنة مسابقات القسم الثاني.. واتحاد الكرة يرد ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا