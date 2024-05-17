أزمة بسبب حل لجنة مسابقات القسم الثاني.. واتحاد الكرة يرد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم حل لجنة مسابقات القسم الثاني.

وقال مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني لـ FilGoal.com: "تواصلت مع عامر حسين المسؤول عن لجنة المسابقات باتحاد الكرة لسؤاله عن أحداث مباراة ديروط والترسانة فكان رده: تم حل لجنة مسابقات القسم الثاني".

وأوضح "لم نتسلم تقارير المباريات الفاصلة وتم إنهاء عملنا، بالرغم من أن الدورة الرباعية ستقام الأسبوع المقبل".

وأكمل "من يجب أن يدرس تقارير الحكام ومراقبي المباريات خلال الدورة غير اللجنة"؟

رد اتحاد الكرة

كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن إجراء حل اللجان هو إجراء اعتيادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "تم حل جميع لجان مسابقات الأقسام وليس القسم الثاني فقط".

وأكمل "هذا إجراء روتيني يحدث في نهاية كل موسم. ويتم تشكيل لجان جديدة".

وبسؤاله عمن سيتسلم تقارير مباريات الدورة الرباعية وكذلك مباراة الترسانة وديروط أوضح "لدينا لجنة المسابقات الرئيسية لتؤدي هذا الدور".