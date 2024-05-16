انتهت في الدوري الإسباني - ألميريا (0)-(2) برشلونة
الخميس، 16 مايو 2024 - 22:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألميريا ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.
---
ق 67 جووووول فيرمين يسجل الثاني
ق 20 جوووول أول من فيرمين لوبيز
بداية المباراة
نرشح لكم
مستغلا هدية جيرونا الثانية.. برشلونة يهزم ألميريا ويحكم قبضته على الوصافة تشكيل برشلونة - فورت ظهير أيسر ضد ألميريا.. وليفا يقود الهجوم كواليس احتفال جماهير ريال مدريد بتتويج الفريق باللقب 36 في سانتياجو برنابيو فيفا يدرس السماح بإقامة المباريات المحلية في الخارج حلان يجب تنفيذ أحدهما قبل 3 يونيو.. يويفا يحذر مجموعة سيتي بشأن جيرونا مؤتمر تشافي: الوضع الاقتصادي لـ برشلونة صعب جدا أنشيلوتي: هذه أفضل بطولة دوري في مسيرتي.. وحددت من سيحرس مرمى الفريق في آخر مباراتين بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية