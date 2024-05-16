انتهت في الدوري الإسباني - ألميريا (0)-(2) برشلونة

الخميس، 16 مايو 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألميريا ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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ق 67 جووووول فيرمين يسجل الثاني

ق 20 جوووول أول من فيرمين لوبيز

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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