أحمد حمدي: أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك

يأمل أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك أن تكون الكونفدرالية أول ألقابه مع الفريق عقب انضمامه في يناير الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في استاد القاهرة يوم الأحد المقبل بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 2-1.

وقال أحمد حمدي للصحفيين قبل إياب نهائي الكونفدرالية: "لم نكن في أفضل حالاتنا في الذهاب خلال الشوط الأول، وتماسكنا في الشوط الثاني وسجلنا وهذا يُحسب لشخصية اللاعبين".

وأضاف "نتطلع لتحقيق الفوز وحصد اللقب وإسعاد جماهير نادي الزمالك".

وواصل سنبذل أقصى جهد كي لا نخذل الجماهير، ونركز من أجل تحقيق الفوز، ودرسنا المنافس جيداً من أجل تحقيق الهدف والتتويج باللقب".

وأتم "أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك".

كان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف في المغرب.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف إيابا لحسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

video:1