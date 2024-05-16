مران الأهلي - تعليمات كولر في الليلة الأولى قبل النهائي

أجرى الأهلي مرانه الأول في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي في رادس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية للاعبين في بداية المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين تعليمات خاصة.

وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مران حراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

كما حضر المران إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، وتواجدت مجموعة من الجالية المصرية لمؤازرة الفريق في المران.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.