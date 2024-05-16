متولي: الدوري يمنحنا دفعة في النهائي.. وانتصارات الأهلي السابقة لا تؤثر

الخميس، 16 مايو 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - محمود متولي

اعتبر محمود متولي مدافع الأهلي أن النتائج الأخيرة في الدوري تساعد الأحمر على مهمته في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

وقال متولي في تصريحات إعلامية: "النهائي مهمة كبيرة على الفريقين وتحتاج لاستعداد معين. كل فريق يستعد بالطريقة التي اعتادها وتناسبه".

وأضاف "نتائج المباريات الأخيرة كلها إيجابية وتحفيزية للفريق واللاعبين وأنهينا مباريات الدوري الماضية بروح معنوية كبيرة وهذا سيساعدنا في النهائي".

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وأكمل "كل مباراة لها ظروفها ومتغيراتها والكرة تختلف في كل يوم عن الآخر. انتصارات الأهلي السابقة على الترجي لن تؤثر على المباراة القادمة".

واختتم "علي معلول لاعب كبير للغاية وله تاريخه في تونس ومصر مع الأهلي ودور نفسي كبير مع الفريق".

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.

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