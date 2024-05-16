حسين الشحات: الأهلي لم يأتِ ليدافع.. ومن يلعب أمام جماهيره يلعب أمام الجميع

أبدى حسين الشحات جناح الأهلي احترامه للترجي التونسي خصم الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل خوض الذهاب.

وقال الشحات في تصريحات إعلامية قبل المباراة: "في الأعوام الأخيرة التقينا بالترجي في نصف النهائي أو ربع النهائي وهي تختلف عن النهائيات".

وعن حالته البدنية قال: "أنا جاهز بنسبة 100% وتعافيت من الإصابة".

وأضاف "الأهلي لم يأتِ ليدافع أو يسجل هدفا وانتهى الأمر. الأهلي كبير ويلعب على الفوز".

وأوضح "من يلعب أمام جمهور الأهلي يلعب أمام أي جماهير مع احترامي لجماهير الترجي".

واختتم "الترجي فريق كبير ولاعبيه كبار ولذلك وصل النهائي، إن لم يملك لاعبين على المستوى المناسب لما وصل إلى هنا".

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.