ربيعة: الأهلي لا يفكر في أفضليته على الترجي.. والمباراة ستكون دفاعية

الخميس، 16 مايو 2024 - 21:32

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي ضد الاتحاد

أبدى رامي ربيعة مدافع الأهلي استعداد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "الترجي فريق محترم وكبير مثل الأهلي. المواجهة قوية وسنسعى لتحقيق الفوز هنا في تونس".

وأضاف "المباراة ستكون دفاعية أكثر للفريقين، ونحن نحترم الترجي ونعرف قوته وأنه يلعب على أرضه، وسنبذل ما بوسعنا لإسعاد جماهيرنا".

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وعن أفضلية الأهلي على الترجي في المواجهات السابقة: "الأهلي لا يفكر في المباريات السابقة بل القادمة. لا نفكر سوى في الفوز".

وأوضح "جمهور الترجي مثل جمهور الأهلي، كبار ولهم قيمتهم ونحترمهم وبإذن الله ستكون مباراة تليق بالفريقين".

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.

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