مانشستر سيتي يعلن نهاية موسم إيدرسون

الخميس، 16 مايو 2024 - 16:31

كتب : FilGoal

إيدرسون حارس مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نهاية موسم إيدرسون حارس مرمى الفريق، بعد إصابته خلال مواجهة الفريق أمام توتنام.

واستبدل إيدرسون خلال مواجهة توتنام في الدقيقة 69، ليحل بدلا منه ستيفان أورتيجا.

وأوضح سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي: "مانشستر سيتي يعلن نهاية موسم إيدرسون وغيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب كسر بسيط في تجويف المنطقة المحيطة بالعين".

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وسيغيب مانشستر سيتي عن مباراتي ويستهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 19 مايو، ومانشستر يونايتد في في نهائي الكأس السبت 25 مايو.

وحقق سيتي الفوز على حساب توتنام بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع 34.

وعاد مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراة الجولة الأخيرة أمام ويستهام، حيث تكفي الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الرابع على التوالي.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إيدرسون
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