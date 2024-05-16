فيفا يدرس السماح بإقامة المباريات المحلية في الخارج

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل لجنة من أجل مراجعة المادة الخاصة بإقامة المباريات المحلية خارج الدولة.

وذكر فيفا عبر الموقع الرسمي، أن اللجنة ستتشكل من 10 إلى 15 عضوًا، لتقديم تصوياتها في الأشهر المقبلة للسماح بإمكانية خوض المباريات المحلية بالخارج.

وأشار فيفا إلى أن السماح بالمباريات خارج الدولة سيقام وفقا لتوصيات تم تقديمها، وهي مدى كفاية الوقت لإعلام الجماهير بموعد ومكان المباراة، مع توفير الترتيبات الكافية لمشجعي الفريق لحضور المباراة في البلد المضيف.

كما طالب فيفا في توصياته، بمراعاة التأثير المحتمل على المنافسات الرياضية، ومصالح الفرق المشاركة والفرق الأخرى في نفس الدوري، بالنظر إلى الجدول الزمني المعتاد ذهابًا وإيابًا، وكذلك مدى التأثير المحتمل أو التعطيل المتوقع للفرق الأخرى من البلد المضيف.

وجاء في توصيات فيفا، الكشف عن مدى قدرة الاتحاد المضيف على ضمان نزاهة جميع عناصر اللعبة من أمن المشجعين واللاعبين ومنع التلاعب بنتائج المباريات، وبروتوكولات مكافحة المنشطات، أو أي شروط أو عوامل أخرى قد تؤثر على سلامة اللعبة أو سلامة ورفاهية المشجعين أو اللاعبين.

وتقام بعض مباريات الكأس والسوبر الأوروبية بالخارج، مثل السوبر الإسباني الذي يتم تنظيمه في السعودية، فيما تمنع قواعد فيفا إقامة مباريات الدوري بالخارج إلا في ظل الظروف القهرية.

وطُرح إقامة قمتي الأهلي والزمالك بالدوري، في المملكة العربية السعودية، ولكن لم تكلل بالنجاح لتقام بنظامها المعتاد في ستاد القاهرة، فيما أقيمت قمة نهائي الكأس في السعودية، والسوبر المصري بالإمارات والسعودية.