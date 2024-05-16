كود 0161.. مانشستر سيتي يكشف عن قميص الموسم الجديد

كشف مانشستر سيتي عن قميص الفريق للموسم الجديد 2024 - 2025، باللون السماوي المعتاد.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في مباراته الأخيرة في الموسم أمام ويستهام، من أجل التتويج بالدوري للموسم الرابع على التوالي في إنجاز يتحقق لأول مرة في التاريخ.

وبرز الكود 0161 على قميص الفريق هذا الموسم، وكذلك في الإعلان الترويجي للقمصان.

ويعد الرقم 0161 هو كود الاتصال الخاص بمدينة مانشستر، في إشارة إلى ارتباط الجماهير بمدينتهم، وتواصل النادي مع جماهيره، ليصبح رمزًا شعبيا لهم.

وذكر موقع مانشستر سيتي، أن 0161 ستراه مكتوبا على أعمدة الإنارة ومطبوعا على القمصان، ويستخدمه الناس وشما على أجسامهم.

وقالت سيرينا جوسلينج، مديرة تجربة المشجعين والبيع بالتجزئة في مانشستر سيتي: "في كل عام، توفر لنا أطقمنا فرصة للتواصل مع جماهيرنا في مانشستر والمملكة المتحدة والعالم، حيث أصبحت القمصان ومجموعات الأطقم أمرًا متزايد الأهمية، ورمز شعبي للجماهير."

وأضافت: "من خلال دمج 0161 في الطقم الأساسي لهذا العام، نحن قادرون على ربط المشجعين حول العالم بالنادي ومدينتنا بطريقة مختلفة."

وتشتهر مانشستر بلهجة خاصة بها، وهي "المانكونية"، حيث ظهر في الفيديو التقديمي للقميص مغني الراب المانكوني ميكي تايلور المشهور بـ(تايز)، والذي كتب وأدى الموسيقى للفيديو.

وعلق تايلور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كمشجع للسيتي، إنه حلم أصبح حقيقة أن أكتب وأؤدي مقطوعة موسيقية لإطلاق أطقم مانشستر سيتي 24/ 25 الرئيسية الجديدة، احتفالاً بـ 0161 وما يعنيه ذلك بأن تكون مانكونيا".

كما جاء تصميم قميص مانشستر سيتي الجديد ذات تقنية Dry-CELL للتخلص من العرق، حتى في أكثر أيام المباريات توترًا، ويحتوي على 95 % من نفايات النسيج، كما أنه قليل الوزن ويقلل الاحتكاك بالجسد وبالتالي يكون أكثر ملائمة للاعبين لتقديم أداء أفضل.