تامر مصطفى: نصحت جنش بالانتقال للزمالك.. ورحيل زياد كمال سبب استقالتي من إنبي

كشف تامر مصطفى المدير الفني السابق لمودرن فيوتشر، سبب رحيله عن قيادة الفريق.

وقال تامر مصطفى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: " سبب رحيلي عن مودرن فيوتشر هو اختلافي مع رئيس النادي وليد دعبس في تقييم الفريق المرحلة السابقة، أرى أن نتائج الفريق لم تكن كارثية".

وأكمل: "قائمة فريق الموسم الحالي لفيوتشر ليست بكفائة قائمة الموسم السابق، نظرًا لرحيل 10 لاعبين مؤثرين من الفريق، مثل ناصر ماهر، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمود مرعي، ومهند لاشين، ورضا بوبو، ومهند لاشين، بالإضافة إلى إصابة أحمد رفعت."

ونفى تامر مصطفى أن يكون أحد أسباب رحيله هو استبعاد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق، مؤكدا أن قرار استبعاده من مواجهة الإياب أمام الزمالك بالكونفدرالية فني بحت.

وأضاف: "نصحت جنش بالعودة للزمالك إذا أراد الرحيل عن مودرن فيوتشر أو البقاء كونه قائدًا للفريق، وفرصه في العودة للمشاركة كانت قائمة في وجودي إذا استعاد مستواه."

وعن سبب رحيله من إنبي، أوضح تامر مصطفى: "عقدت جلسة مع أيمن الشريعي رئيس إنبي قبل انتقالات يناير، وطلبت عدم رحيل أي لاعب خاصة في ظل إيقاف القيد، ولكن تفاجأت برحيل زياد كمال لنادي الزمالك دون علمي، فأبلغت رئيس النادي باستقالتي (طالما وجودي زي عدمه)".

واختتم: "أحمد خليل كالوشا وأحمد أمين أوفة كانا يريدان الرحيل ولديهما عروض ولكني رفضت، فكيف بعد رحيل زياد كمال أستطيع أن أقنع اللاعبين بالبقاء".

وقاد تامر مصطفى فريق فيوتشر 15 مباراة بجميع البطولات، فاز في 3 مباريات، وتعادل 9 مباريات، وخسر 3 مباريات.

كما استطاع قيادة إنبي لصدارة الدوري، قبل رحيله، إذ قاد الفريق 15 مباراة، فاز 8 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر 6.