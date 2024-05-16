كاف يكشف عن "أولى" الكرة الرسمية لنهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الكرة الرسمية لمباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأطلق كاف اسم "أولى" للكرة الرسمية للمسابقات القارية للأندية، والتي ترمز للصعود والنجاح باللغة العربية.

بينما كلمة OLA باللغة اليوروبية تعني الثروة والشرف والاحترام.

وأشار بيان كاف إلى أن كرة "أولى" تجسد روح إفريقيا ومستوحاة من الألوان والفنون في القارة.

وستستخدم الكرة لأول مرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي مساء السبت على استاد رادس.

وكشف كاف على أن الكرة ستكون هي الكرة الرسمية لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية لموسم 2024 - 2025.

ويلعب الأهلي أمام الترجي التونسي في تمام العاشرة من مساء السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما مباراة الإياب ستقام على استاد القاهرة مساء يوم 25 من شهر مايو الجاري.

أما الزمالك فيستضيف نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، أي أن الفارس الأبيض يحتاج لهدف وحيد في مباراة العودة لحصد اللقب.