تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي

يرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أنه من الرائع الفوز بآخر مباراة على ملعب أولد ترافورد أمام أنصاره.

وانتصر يونايتد بنتيجة 3-2 على نيوكاسل في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عبر بي بي سي: "من الرائع أن نفوز بأي مباراة، ومن الجيد أن نفوز بآخر مباراة لنا هذا الموسم في أولد ترافورد".

وأضاف "الجمهور يستحق ذلك لأننا مررنا بلحظات صعبة ودائما كانوا معنا".

وواصل "أردنا رد الدين إلى الجماهير".

وتابع "أعتقد أن راسموس هويلوند احتاج للراحة لكي يكون لائقا، المهاجمون يعيشون من أجل تسجيل الأهداف، ومن الرائع للغاية أن يحصل على الثقة وممتن له للتسجيل".

وأتم عن نهائي كأس الاتحاد: "لا نفكر به حتى الآن، علينا مواجهة برايتون في ختام الموسم وهو لقاء مهم من أجل الترتيب، وعلينا القيام بعملنا".

وأشعل مانشستر يونايتد صراع التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتساوى الفريقان برصيد 57 نقطة لكل منهما في المركزين السابع والثامن على الترتيب، بينما يتفوق نيوكاسل بفارق الأهداف.

حظوظ التأهل الأوروبي

يلعب مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي يوم 25 من شهر مايو الجاري.

وحال تتويج يونايتد باللقب يتأهل مباشرة إلى الدوري الأوروبي بجانب خامس ترتيب الدوري الإنجليزي والذي يشغله توتنام في الوقت الحالي ويتأهل صاحب المركز السادس فقط إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

أما في حال تتويج مانشستر سيتي بلقب الكأس يتأهل وقتها صاحبي المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي بينما صاحب المركز السابع يصعد لدوري المؤتمر.

ويختتم مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون يوم الأحد المقبل.

بينما نيوكاسل يحل ضيفا على برينتفورد في الجولة الأخيرة.

أما تشيلسي فيستضيف بورنموث في الجولة الأخيرة بنفس اليوم.