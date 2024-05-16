مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويشعل صراع التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي

الخميس، 16 مايو 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوزا صعبا على حساب نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشعل مانشستر يونايتد صراع التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتساوى الفريقان برصيد 57 نقطة لكل منهما في المركزين السابع والثامن على الترتيب، بينما يتفوق نيوكاسل بفارق الأهداف.

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ويتأهل صاحب المركز السادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي والذي يشغله فريق تشيلسي بعد فوزه على برايتون وأصبح البلوز برصيد 60 نقطة.

وافتتح كوبي ماينو التسجيل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 31، بينما عادل أنتوني جوردون النتيجة في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني.

وتقدم أماد ديالو لصالح مانشستر يونايتد مجددا في الدقيقة 57 قبل أن يسجل هويلوند هدف قتل المباراة في الدقيقة 84.

ونجح لويس هال في تقليص الفارق في الدقيقة 92 ولكن لم يكن كافيا لاقتناص نقطة من المباراة.

حظوظ التأهل الأوروبي

يلعب مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي يوم 25 من شهر مايو الجاري.

وحال تتويج يونايتد باللقب يتأهل مباشرة إلى الدوري الأوروبي بجانب خامس ترتيب الدوري الإنجليزي والذي يشغله توتنام في الوقت الحالي ويتأهل صاحب المركز السادس فقط إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

أما في حال تتويج مانشستر سيتي بلقب الكأس يتأهل وقتها صاحبي المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي بينما صاحب المركز السابع يصعد لدوري المؤتمر.

ويختتم مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون يوم الأحد المقبل.

بينما نيوكاسل يحل ضيفا على برينتفورد في الجولة الأخيرة.

أما تشيلسي فيستضيف بورنموث في الجولة الأخيرة بنفس اليوم.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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