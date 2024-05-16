نهائي أبطال إفريقيا - وصول بعثة الأهلي إلى تونس

الخميس، 16 مايو 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

محمود الخطيب

وصلت بعثة الأهلي إلى تونس من أجل المشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي باستاد رادس في تمام العاشرة من مساء السبت المقبل، بينما لقاء الإياب على استاد القاهرة يوم 25 من شهر مايو الجاري.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج منذ قليل، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

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وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

وجاءت قائمة الأهلي التي تضم 23 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبوعلي - أنتوني موديست.

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.

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