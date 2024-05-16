صراع الدوري الأوروبي يشتعل.. تشيلسي ينتصر بصعوبة على برايتون

أشعل تشيلسي صراع بطاقة التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بالفوز على برايتون بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية تشيلسي: كول بالمر وكريستوفر نكونكو، فيما سجل داني ويلباك هدف برايتون الوحيد.

ورفع تشيلسي رصيده لـ 60 نقطة في المركز السادس، ويمكنه خطف المركز الخامس وبطاقة التأهل المباشر للدوري الأوروبي الموسم حال خسارة توتنام صاحب الـ 63 نقطة وانتصاره في الجولة الأخيرة.

ويختتم تشيلسي موسمه مع بورنموث في ستامفورد بريدج، فيما يحل توتنام ضيفا على شيفيلد يونايتد الهابط ومتذيل الترتيب.

ويمتلك البلوز فرصة أخرى في حال احتل المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي، فإذا خسر مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد غريمه سيتي، سيتأهل تشيلسي للدوري الأوروبي إذا حافظ على مركزه.

بينما توقف رصيد برايتون عند 48 نقطة في المركز العاشر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء مثيرا وسريعا فكاد سيمون أدينجرا أن يسجل هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لتشيلسي في الدقيقة 10.

وأعلن الحكم حصول تشيلسي على ركلة جزاء تحصل عليها مارك كوكوريا لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغاها.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة 33 برأسية من كول بالمر بعد عرضية كوكوريا.

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وشارك كريستوفر نكونكو في الدقيقة 41 بدلا من ميخايلو مودرك بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 45+5 سجل نيكولاس جاكسون هدفا ألغي بداعي التسلل.

وكاد جواو بيدرو أن يسجل برأسية في الدقيقة 45+9 لكنه ارتطمت بعارضة تشيلسي.

وفي الشوط الثاني أهدر باسكال جروس بغرابة هدف التعادل في الدقيقة 57.

وسجل نكونكو في الدقيقة 64 هدف البلوز الثاني من عرضية مالو جوستو.

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وفي الدقيقة 81 أشهر الحكم بطاقة صفراء لحارس برايتون بعد عرقلة جاسكون المنفرد.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه البديل رييس جيمس بسبب تدخل عنيف بدون كرة على قدم لاعب برايتون.

ومنع القائم الأيمن في الدقيقة 90+4 فرصة تقليص الفارق لبرايتون.

وفي الدقيقة 90+8 حوّل داني ويلباك عرضية جواو بيدرو في الشباك مقلصا الفارق لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي.