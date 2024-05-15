انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (1)-(2) تشيلسي.. يونايتد (3)-(2) نيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي برايتون ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد ضد نيوكاسل المؤجلتين من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

ويتنافس نيوكاسل وتشيلسي ومانشستر يونايتد على المقاعد الأوروبية (السادس والسابع).

وحسمت فرق مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وأستون فيلا التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الخامس للدوري الأوروبي والسادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي بترتيب الدوري الإنجليزي، وفي حال توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد على حساب مانشستر يونايتد سيتأهل صاحب المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي، والسابع لدوري المؤتمر الموسم المقبل.

ويأمل تشيلسي ونيوكاسل في خطف بطاقة التأهل الحالية للدوري الأوروبي في ظل المنافسة مع توتنام صاحب المركز الخامس.

ويمتلك مانشستر يونايتد حظوظه ضئيلة في التأهل القاري من الدوري الإنجليزي، وبإمكانه التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل من بوابة الفوز بنهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي بنهاية الموسم.

ويأتي الترتيب كالتالي

5 توتنام: 63 نقطة من 37 مباراة

6 نيوكاسل: 57 نقطة من 36 مباراة

7 تشيلسي: 57 نقطة من 36 مباراة

8 مانشستر يونايتد: 54 نقطة من 36 مباراة

-------

برايتون × تشيلسي

انتهت فوز البلوز 2-1

ق 90+8: جووول تقليص الفارق.. عرضية جواو بيدرو تسديدة ويلباك تقلص الفارق

ق 90+4: القائم الأيمن لتشيلسي يمنع هدف تقليص الفارق لبرايتون

ق 90: بطاقة حمراء لرييس جيمس بعد تدخل عنيف بدون كرة على لاعب برايتون.

ق 81: بطاقة صفراء لحارس برايتون بعد عرقلة جاكسون المنفرد

video:2

ق 64: جوووول نكونكو يسجل بعد عرضية جوستو

ق 57: باسكال جروس يهدر التعادل بغرابة أمام المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: رأسية جواو بيدرو ترتطم بعارضة تشيلسي

ق 45+5: هدف غير محتسب لتشيلسي بسبب التسلل سجله جاكسون

ق 41: مشاركة نكونكو بدلا من مودريك بسبب الإصابة.

ق 33: جووول بالمر برأسية يسجل الأول لتشيلسي من عرضية كوكوريا

ق 18: إلغاء ركلة الجزاء

ق 16: ركلة جزاء يتحصل عليها مارك كوكوريا

ق 10: تسديدة إدنجرا من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لتشيلسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

بداية اللقاء في التاسعة إلا الربع مساءً.

====

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

انتهت فوز الشياطين الحمر 3-2

ق 90+2: جوووول هال يسجل هدفا بتصويبة رائعة

ق 85: جوووول هويلوند يسجل الثالث بعد تمريرة برونو

ق 72: تسديدة جوردون تمر بجوار القائم الأيسر لأونانا

ق 67: أونانا يتألق ويتصدى لانفراد تام

video:3

ق 57: جوووول عماد ديالو يسجل هدفا ليونايتد بتسديدة صاروخية من داخل الـ 18

video:1

ق 46: جووول التعااادل جوردن يحول عرضية من الجهة اليمنى لهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: كاسيميرو يشتت من على خط المرمى رأسية شار ويمنع تعادل نيوكاسل

ق 32: جوووول أوووول.. كوبي ماينو يسجل الأول ليونايتد من صناعة ديالو

ق27: مارتن دوبرافكا يتألق ويمنع فرصة جارناتشو.

ق 10: تصويبة كاسيميرو تمر أعلى العارضة.

ق 2: تسديدة من إيزاك من على حدود منطقة الجزاء لكن دون خطورة.

بداية اللقاء في العاشرة مساءً.