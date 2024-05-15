تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

عاد كل من برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب أولد ترافورد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ برونو في وسط الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة والتي غاب بسببها في آخر مباراتين.

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فيما يجلس راشفورد على مقاعد بدلاء يونايتد ويجاوره راسموس هويلوند وكذلك ليساندرو مارتينيز العائد من الإصابة والبرازيلي أنتوني.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – جوني إيفانز – كاسيميرو – آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز – سفيان إمرابط – كوبي ماينو – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – أماد ديالو

ويتنافس نيوكاسل ويونايتد على المقاعد الأوروبية، حيث يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 57 نقطة.

ويأتي يونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

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