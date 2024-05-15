تشكيل مانشستر يونايتد - عودة الغائبين.. وبرونو أساسي في الوسط ضد نيوكاسل

عاد كل من برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب أولد ترافورد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ برونو في وسط الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة والتي غاب بسببها في آخر مباراتين.

فيما يجلس راشفورد على مقاعد بدلاء يونايتد ويجاوره راسموس هويلوند وكذلك ليساندرو مارتينيز العائد من الإصابة والبرازيلي أنتوني.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – جوني إيفانز – كاسيميرو – آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز – سفيان إمرابط – كوبي ماينو – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – أماد ديالو

Our final Old Trafford XI of 2023/24 🔴#MUFC || #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) May 15, 2024

ويتنافس نيوكاسل ويونايتد على المقاعد الأوروبية، حيث يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 57 نقطة.

ويأتي يونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.